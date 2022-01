Usa-Ucraina: colloquio Blinken-Kuleba, focus su dialogo Nato-Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno preso atto delle "preoccupazioni condivise in merito al rafforzamento militare in corso e non provocato dalla Russia in e intorno all'Ucraina". Blinken e Kuleba hanno discusso i risultati e i prossimi passi dopo il Dialogo per la stabilità strategica Usa-Russia a Ginevra e prima della riunione del Consiglio Nato-Russia che si terrà domani a Bruxelles. Il segretario di Stato ha inoltre condiviso le aspettative per la riunione del Consiglio Permanente dell'Osce del 13 gennaio a Vienna. Blinken ha riaffermato il suo sostegno alla diplomazia come unico percorso responsabile e che non ci sarebbero discussioni sostanziali sull'Ucraina senza coinvolgere l'Ucraina stessa. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito che se la Russia sceglierà la via di un ulteriore conflitto, gli Stati Uniti, gli alleati e i partner sono pronti a imporre costi enormi all'economia russa, a rafforzare la presenza della Nato negli stati alleati in prima linea e ad aumentare l'assistenza difensiva all'Ucraina.(Mec)