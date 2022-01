Quirinale: Veltroni, centrodestra propone Berlusconi? Elezione si apre in clima di scontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se venerdì tutto il centrodestra unito proporrà Berlusconi per il Quirinale, "questo significherebbe che l'elezione del presidente della Repubblica si apre in un clima di scontro e non sarebbe certo un bene". Lo ha detto il fondatore del Pd, Walter Veltroni, a "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. "Soprattutto questa volta, vista la situazione drammatica in cui versiamo, è necessario fare presto e trovare una persona che abbia l'autorevolezza internazionale e che possa unire italiani", ha aggiunto. (Rin)