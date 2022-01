Qurinale: Letta, serve profilo istituzionale, non un capo di partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve un presidente della Repubblica di profilo istituzionale, super partes, come è stato Mattarella in questi anni, non un capo di partito". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di "DiMartedì" in onda questa sera su La7. "Mattarella sarebbe il massimo", ha ironizzato il segretario del Pd. (Rin)