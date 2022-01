© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costa Rica ha chiuso il 2021 con un tasso di inflazione al 3,30 per cento anno su anno. Lo ha riferito l'istituto nazionale di statistica (Inec). Il dato si colloca entro ll'obiettivo del 2-4 per cento fissato dalla Banca Centrale. Su base mensile i prezzi sono cresciuti dello 0,48 per cento. (Mec)