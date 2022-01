Serbia: "Der Spiegel", seri dubbi sull'autenticità del certificato di positività di Djokovic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo ha anche esaminato più da vicino il processo relativo ai certificati di prova digitali di Djokovic e ha concluso che, in base ai numeri ID allegati ai risultati del test serbo, il test negativo è stato eseguito prima del test positivo ed è stato inserito nel database. Questa spiegazione ha ancora più senso se si considera che tra il 22 e il 26 dicembre - le due date in esame - sono stati eseguiti circa 50 mila test, secondo i dati sanitari serbi, vale a dire esattamente la differenza tra i due numeri di identificazione dei due test di Djokovic. "Sulla base di queste prove, la spiegazione più plausibile è che il risultato positivo del test sia stato aggiunto al database ufficiale serbo il 26 dicembre e non il 16", affermano gli esperti di zerforschung. Oltre a ciò, Djokovic è anche sospettato di aver fornito alle autorità australiane informazioni false circa i suoi spostamenti negli ultimi 14 giorni, il che - unito alle nuove accuse - potrebbe generare conseguenze legali al numero uno del mondo che rischia così di vedersi ritirato il visto prima dell'inizio degli Australian Open, previsto il prossimo 17 gennaio. Va infatti ricordato che il ministro dell'Immigrazione Alex Hawke, cui spetta la decisione finale in merito ad una possibile espulsione di Djokovic dal Paese, non ha ancora deciso se cancellare o meno il visto d'ingresso concesso al tennista, e il governo di Canberra si è riservato la possibilità di espellere Djokovic a prescindere dal pronunciamento delle autorità giudiziarie. (Geb)