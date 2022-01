Digitale: Capitanio (Lega), ok a mozione, garantire autonomia e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo riusciti con questa mozione a fare la sintesi delle priorità della Lega sul tema del cloud nazionale, ovvero autonomia, trasparenza e sicurezza. Resta fondamentale la garanzia che i dati degli italiani non siano gestiti, manovrati e utilizzati da potenze straniere. Allo stesso tempo, parlando di un mercato che vale 400 miliardi di dollari, con crescite del 21 per cento in Italia nell'ultimo anno, riteniamo fondamentali gli investimenti, poiché senza indipendenza tecnologica non ci sarà sviluppo economico". Lo ha affermato il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, dichiarando il voto favorevole sulla mozione in materia di infrastrutture digitali nella Pubblica amministrazione. "E' necessario che tali risorse siano impiegate per la creazione di un Polo strategico nazionale, garantendo la sicurezza dei dati, e per avviare un'opera di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, accompagnando i Comuni nella transizione, soprattutto quelli sotto i 5 mila abitanti. La crescita delle risorse interne dovrebbe essere trainata dove possibile dalle Pubbliche amministrazioni e pertanto occorrerebbe far in modo che le gare Consip siano strutturate in modo da permettere che anche le piccole e medie imprese siano in grado di competere con gli operatori globali", ha aggiunto.(Rin)