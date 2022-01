Africa: Algeria si offre di mediare tra il Mali e l’Ecowas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha proposto una mediazione tra il Mali e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) al fine di pervenire a un piano di uscita dalla crisi che tenga conto delle richieste internazionali e delle legittime aspirazioni del popolo maliano, oltre a fattori endogeni legati alle dinamiche nazionali maliane. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza algerina dopo che lo scorso 9 gennaio l’Ecowas e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (Uemoa) hanno imposto una serie di sanzioni economiche e diplomatiche in risposta al desiderio dei leader militari maliani di rinviare le elezioni fino al 2025. "È in questo spirito che il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, nell'udienza che ha concesso il 6 gennaio a una delegazione maliana di alto livello, ha insistito sulla necessità che le autorità di transizione del Mali si impegnino a realizzare nel 2022 l'istituzione di un ordinamento costituzionale maliano unificato e consensuale con l'obiettivo di consolidare i risultati e le raccomandazioni dell'Accordo di pace e riconciliazione in Mali derivanti dal processo di Algeri", afferma il comunicato. "Il presidente Abdelmadjid Tebboune ha sottolineato la necessità di un approccio inclusivo che risponda alla complessità dei problemi strutturali ed economici e alle sfide che il Mali deve affrontare, anche nella lotta al terrorismo, ritenendo ragionevole e giustificabile un periodo di transizione della durata da 12 a 16 mesi”, si legge nella nota della presidenza algerina. "Il presidente della Repubblica ha ribadito il sostegno dell'Algeria alla sovranità, all'unità e all'integrità territoriale della Repubblica del Mali e ha incoraggiato i leader della transizione ad adottare un atteggiamento responsabile e costruttivo", ha proseguito la dichiarazione. "Di fronte ai gravi rischi e alle difficoltà che la panoplia delle massicce sanzioni annunciate dal vertice straordinario dei capi di stato dell’Ecowas il 9 gennaio ad Accra, nonché alle contromisure annunciate dal governo della Repubblica del Mali, l'Algeria fa appello a tutte le parti per frenare e riprendere il dialogo al fine di evitare che la regione inasprisca le tensioni e acuisca la crisi”, afferma la nota.(Ala)