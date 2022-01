Quirinale: Letta, sì a dialogo, nessuno imponga proprio capo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' la prima volta nella storia della Repubblica che la vicenda del Quirinale viene gestita senza che ci sia un partito dominante dal punto divista dei voti in Parlamento, e per questo c'è bisogno di un accordo tra tutti". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di "DiMartedì" in onda questa sera su La7. "Bisogna mettersi intorno a un tavolo e trovare un nome che non consenta a nessuno di vincere", ha aggiunto, chiarendo che nessuno deve mettersi al tavolo imponendo il nome del proprio capo partito. (Rin)