Sassoli: vicesegretaria di Stato Usa Sherman, “sentimento di tristezza”

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy R. Sherman, ha ricordato il defunto presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, dicendosi “rattristata nell'apprendere dell'improvvisa scomparsa del presidente del Parlamento europeo”. In un messaggio su Twitter, Sherman ha aggiunto: “C'è un palpabile sentimento di tristezza qui a Bruxelles. Teniamo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi nei nostri pensieri”. Dopo oltre due anni si riunisce domani il Consiglio Nato-Russia per discutere della sicurezza europea, della situazione al confine russo-ucraino, della trasparenza e della riduzione del rischio. E’ questo il motivo per cui Sherman si trova a Bruxelles.(Beb)