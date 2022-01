Usa: Biden su diritto di voto, vogliamo che governi il popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è espresso ad Atlanta (Georgia) a favore del progetto di legge a favore del diritto di voto affermando: "Vogliamo che governi la gente, la battaglia per l'anima dell'America non è finita”. Dobbiamo fare in modo, tutti insieme, che quanto successo il 6 gennaio non sia stata la fine della democrazia, ma la rinascita. L'ex presidente sconfitto e i suoi alleati continuano a usare la grande bugia delle elezioni truccate". Biden ha fatto riferimento all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e alle accuse di brogli da parte dell’ex presidente Donald Trump poiché a quei fatti, secondo i dem, sono ispirate alcune delle leggi in materia elettorale approvate da una serie di Stati a guida repubblicana e considerate restrittive del diritto di voto.(Nys)