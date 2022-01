Cina-Golfo: visita ministri Esteri Ccg mira a sbloccare già nel 2022 accordo libero scambio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'intensificarsi della rivalità tra Cina e Stati Uniti, Pechino fa ancora affidamento sulla struttura di sicurezza esistente nel Golfo per proteggere le sue forniture ed esportazioni di petrolio, sfruttando di fatto la partnership decennale tra le monarchie sunnite e gli Stati Uniti. Tuttavia, il progressivo disimpegno degli Stati Uniti nella regione del Medio Oriente e le critiche dell’amministrazione di Joe Biden alla guerra in Yemen hanno spinto le monarchie sunnite, in particolare Arabia Saudita ed Emirati a guardare sempre di più alla Cina anche come un possibile partner per la difesa. Lo scorso dicembre l’emittente statunitense “Cnn” ha diffuso le immagini satellitari di un sito per la produzione di missili balistici situato a ovest della capitale saudita Riad. Secondo l’intelligence Usa, Pechino starebbe sostenendo Riad nello sviluppo di un proprio programma di missili balistici. Già nel 1988, Riad ha acquistato i DF-3A cinesi, un modello di missile che in seguito si è guadagnato la reputazione di essere "altamente impreciso" e con mobilità ridotta. Successivamente, l'Arabia Saudita ha acquistato i missili DF-21 nel 2007, la cui esistenza è stata resa nota ufficialmente solo nel 2014. Dopo l'attacco condotto nel settembre 2019 e attribuito all'Iran contro le infrastrutture petrolifere di Aramco, il regno ha velocizzato lo sviluppo di sistemi più sofisticati. Pochi mesi prima, nel gennaio 2019, i media internazionali hanno mostrato immagini satellitari della base missilistica saudita di al Watah (situata a 200 chilometri a sud ovest di Riad) che mostravano quella che appariva allora una fabbrica per la produzione di motori a combustibile solido, molto simili a quelli impiegati nei missili di produzione cinese, ma in scala ridotta. (Res)