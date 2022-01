Quirinale: Veltroni, non perdere in un colpo solo sia Draghi che Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la partita del Quirinale, ciò che è certo è che "non ci possiamo permettere di perdere in un colpo solo sia Sergio Mattarella che Mario Draghi". Lo ha detto il fondatore del Pd, Walter Veltroni, a "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. "La condizione per proseguire l'azione dell'esecutivo - ha proseguito - è una condizione politica", per cui "i partiti non si devono sfilare sulla base delle proprie convenienze e questo a prescindere dal ruolo di Draghi, che secondo me deve rimanere un ruolo apicale nelle istituzioni italiane". (Rin)