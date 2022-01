Imprese: UniCredit, collocati due bond Senior Preferred per 1,75 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allocazione finale del bond con scadenza a 6 anni, richiamabile dopo 5 anni, ha visto la prevalenza di fondi (69 per cento), banche e private banks (13 per cento), istituzioni e banche centrali (8 per cento) e assicurazioni (8 per cento), con la seguente ripartizione geografica: Francia (32 per cento), Germania/Austria (17 per cento), Italia (14 per cento), Benelux (8 per cento), Spagna/Portogallo (7 per cento), UK (7 per cento) e paesi nordici (7 per cento). In relazione al bond con scadenza a 10 anni, l’allocazione finale è avvenuta principalmente a favore di fondi (50 per cento), assicurazioni (34 per cento), istituzioni e banche centrali (11 per cento), banche e private banks (5 per cento), con la seguente ripartizione geografica: Francia (36 per cento), UK (33 per cento) Germania/Austria (12 per cento), paesi nordici (9 per cento) e Italia (6 per cento). Dato il riscontro positivo del mercato e il volume degli ordini raccolti durante il processo di book building, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 105 punti base sopra il tasso mid-swap per il titolo con scadenza a 6 anni richiamabile dopo 5 anni e circa 135 punti base per il titolo a 10 anni, è stato successivamente rivisto e quindi fissato rispettivamente a 85 punti base e 125 punti base. UniCredit Bank Ag ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager affiancata da Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets and Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books). L'obbligazione è stata emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e avrà un ranking “pari passu” con il debito Senior Preferred esistente. I rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Moody's) / Bbb (S&P) / Bbb (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo. (Com)