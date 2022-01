Sassoli: Eliseo, ha dimostrato "solidarietà" e "combattività"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Sassoli durante il suo mandato alla guida del Parlamento europeo, duramente segnato dalla crisi del coronavirus, ha dato prova "del suo senso della solidarietà e della sua ammirevole combattività". È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'Eliseo dopo la scomparsa di Sassoli. Durante la crisi sanitaria, Sassoli si è imposto come "un uomo giusto e un presidente impegnato", si legge nella nota. La presidenza della Francia ricorda "tra le iniziative solidali" di Sassoli l'apertura dei locali dell'Europarlamento a Strasburgo e a Bruxelles a persone in difficoltà e alle associazioni che hanno in questo modo preparato "pasti caldi" a chi ne aveva bisogno. In quegli spazi ha anche offerto riparo a donne isolate e ha fatto installare un centro per tamponi Covid. Il presidente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte ricordano "l'impegno di una vita a favore della democrazie e dell'Europa e mandano alla sua famiglia, sua moglie e ai suoi due figli le loro rattristate condoglianze", fa sapere l'Eliseo.(Frp)