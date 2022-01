Governo: Letta, patto di esecutivo deve trovare nuova energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se trovassimo un accordo ampio su un candidato per il Quirinale e Draghi restasse al governo, il patto di governo deve trovare nuova energia, perché è evidente che in queste ultime settimane c'è stata un po' di fatica". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di "DiMartedì" in onda questa sera su La7. "Siccome credo che la legislatura debba arrivare fino alla scadenza naturale, credo ci sia bisogno di un patto di governo, in qualsiasi situazione", ha aggiunto. (Rin)