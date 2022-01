Roma: chiude la Locanda dei Girasoli, "grazie a tutti, addio dopo 22 anni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri ragazzi - proseguono - hanno imparato più di un mestiere e il significato della parola lavoro diventando dei veri professionisti. Hanno incontrato avversità e le hanno superate affrontandole a testa alta. Hanno conosciuto il rispetto per il prossimo e condiviso tutto se stessi nella maniera più genuina. Hanno creato una famiglia che porta il nome di un fiore splendido che segue sempre il sole. In questi anni ci avete insegnato tanto anche a tutti noi, e probabilmente anche a molti di voi, e per questo ve ne saremo per sempre grati, grazie. La Locanda chiude in silenzio proprio come ha preso vita 22 anni fa. È stato straordinario lavorare insieme a voi. Grazie a tutti quelli che in questi anni ci anno sostenuto". (Rer)