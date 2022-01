Expo 2030: Meleo (M5s), orgogliosi per Commissione speciale, vetrina fondamentale per Roma e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione in Aula Giulio Cesare della delibera che istituisce la commissione speciale su Expo 2030. Questa commissione nasce da un lavoro di convergenza politica che dovrà portare i suoi frutti per la Capitale d'Italia: Roma infatti si appresta a candidarsi a una vetrina fondamentale per lo sviluppo del Paese, con benefici economici stimati in circa 45 miliardi di euro". Così in una nota Linda Meleo, capogruppo in Assemblea capitolina del M5s. "Pensate che solo nell'ultimo Disegno di legge di bilancio - aggiunge - sono stati stanziati, per Roma, circa 15 milioni di euro per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura. Questo fondamentale appuntamento internazionale fungerà da volano e consentirà di valorizzare appieno gli ambiti culturali ed economici della Capitale e dell'Italia tutta". (segue) (Com)