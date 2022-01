Pnrr: Buompane (M5s), da audizione Profumo segnali importanti per investimenti strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'audizione di Francesco Profumo, presidente dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (Acri), tenuta quest'oggi in commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, "ci ha permesso di sollecitare le fondazioni bancarie a completare una svolta strategica, avendo esse i mezzi per sostenere in modo significativo progetti di investimento importanti per il Paese, soprattutto affiancando nella fase progettuale gli enti locali penalizzati da carenze di organico qualificato". Lo dichiara in una nota Giuseppe Buompane, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio. "Non sempre nel recente passato - continua - le fondazioni hanno rispettato la loro vocazione originaria, che consiste nella promozione dello sviluppo economico e nel perseguimento di scopi di utilità sociale. In una fase storica di intensi cambiamenti tecnologici, ambientali ed energetici e con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in rampa di lancio, le fondazioni possono e devono dare un contributo maggiore, anche - conclude - attraverso cambiamenti organizzativi interni che valorizzino il merito e la competenza". (Com)