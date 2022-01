Roma: Eur spa, assemblea azionisti nomina nuovo Consiglio amministrazione, Marco Simoni presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea degli azionisti di Eur spa (90 per cento ministero dell'Economia e delle Finanze e 10 per cento Roma Capitale), riunita in data odierna, sotto la presidenza di Alberto Sasso, per il rinnovo delle cariche sociali, ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. L’Assemblea ha nominato Marco Simoni presidente ed ha invitato il nuovo Consiglio di amministrazione a conferire ad Angela Maria Cossellu l’incarico di amministratore delegato. (segue) (Com)