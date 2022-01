Roma: Eur spa, assemblea azionisti nomina nuovo Consiglio amministrazione, Marco Simoni presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assetto degli organi di governance societaria risultante dalle determinazioni odierne è pertanto il seguente. Consiglio di amministrazione: presidente Marco Simoni, consigliere indicato nel ruolo di ad Angela Maria Cossellu, consigliere Paola Ciannavei, consigliere Alberto Mattiacci, consigliere Francesco Vaccaro. Collegio sindacale: presidente Pasquale Arcangelo Bellomo, sindaco effettivo Angela Florio, sindaco effettivo Carlo Ravazzin, sindaco supplente Lucia Scalzo, sindaco supplente Maurizio Accarino. L’assemblea degli azionisti, nel formulare i migliori auguri di un proficuo lavoro ai nuovi amministratori per il loro incarico, ha ringraziato gli amministratori uscenti per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nell’assolvimento dell’incarico. (Com)