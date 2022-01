© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Honduras ha chiuso il 2021 con un tasso di inflazione al 5,32 per cento su anno. Lo ha riferito la Banca centrale (Bch), segnalando che l'aumento è legato soprattutto alla crescita dei prezzi dei generi alimentari. L'indice è superiore all'obiettivo del 4 per cento (con un punto percentuale in più o meno) fissato dalla Bch. Su mese i prezzi sono cresciuti dello 0,96 per cento. (Mec)