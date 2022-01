Cina-Golfo: visita ministri Esteri Ccg mira a sbloccare già nel 2022 accordo libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La storica missione congiunta di quattro giorni in Cina avviata dai ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrein accompagnati dal segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, Nayef al Hajraf, conferma l'obiettivo di Pechino di elevare non solo sul piano economico, ma anche politico i rapporti con i Paesi regionali, raggiungendo già nel 2022 il tanto agognato accordo di libero scambio con le monarchie sunnite che cercano di diversificare le loro economie dipendenti dal petrolio. La missione dei quattro ministri - Faisal bin Farhan al Saud (Arabia Saudita), Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah (Kuwait), Sayyid Badr Hamad al Busaidi (Oman) e Abdullatif bin Rashid al Zayani (Bahrein) – avviene in un momento particolarmente delicato per gli equilibri regionali con molti dossier aperti che potrebbero portare ad un ridimensionamento delle storiche alleanze, in particolare quella con gli Stati Uniti. La missione giunge mentre a Vienna sono in corso i negoziati per il rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano in cui sono presenti Cina e Russia e da cui sono esclusi i Paesi del Golfo, con gli Usa che stanno cercando una difficile mediazione con l'Iran tramite i Paesi europei parte dell'accordo: Francia, Germania e Regno Unito. La visita in Cina, la prima congiunta di quattro responsabili della diplomazia dei Paesi del Golfo, avviene inoltre mentre Arabia Saudita e Iran hanno avviato incontri esplorativi per trovare una normalizzazione delle loro relazioni. Infine, da tenere in conto il rilancio delle relazioni intra-Golfo a un anno dalla fine dell'embargo contro il Qatar avviato nel giugno 2017 da Abu Dhabi, Il Cairo, Manama e Riad, che ha coinciso anche con un netto miglioramento dei rapporti con la Turchia. Domani a Pechino è atteso il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, mentre il 14 gennaio è prevista la visita del responsabile della diplomazia iraniana, Hossein Amirabdollahian.