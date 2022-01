Cina-Golfo: visita ministri Esteri Ccg mira a sbloccare già nel 2022 accordo libero scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dossier principali al centro della missione sono emersi durante l’incontro avvenuto nella città di Wuxi, nella Cina orientale, tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e l’omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud: il rilancio delle relazioni economiche sbloccando i negoziati per l’accordo di libero scambio Cina-Ccg in stallo dal 2004; l’armonizzazione dell’iniziativa della Nuova via della seta con i piani di diversificazione economica del regno saudita; il sostegno alla creazione di piattaforme multilaterali per poter consentire ai Paesi del Golfo di avere un ruolo nei negoziati sul nucleare iraniano. Lo sblocco dei negoziati per l’accordo di libero scambio resta al momento il principale obiettivo della missione dei Paesi del Golfo in Cina. Dal 2004 a oggi, la Cina e il Consiglio di cooperazione del Golfo hanno tenuto cinque round di negoziati e hanno raggiunto un accordo sulla maggior parte delle questioni relative agli scambi di merci, concentrandosi in particolare sui prodotti legati al settore energetico, ma lasciando lo spazio per altri prodotti, in particolare agricoli, spezie e materiali da costruzione. Sono state inoltre avviate le trattative sul libero scambio di servizi, ambito su cui i Paesi del Golfo stanno puntando per poter diversificare ulteriormente le loro economie ancora altamente dipendenti dal settore petrolifero. (segue) (Res)