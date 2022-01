Cina-Golfo: visita ministri Esteri Ccg mira a sbloccare già nel 2022 accordo libero scambio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, la Cina ha cercato di rafforzare i suoi legami con gli stati del Golfo, con il presidente Xi Jinping che nel 2014 ha annunciato di voler raddoppiare gli scambi con la regione entro il 2023. La Cina è il principale importatore di petrolio dai Paesi del Golfo e prima dell’esplosione della pandemia di Covid-19 acquistava circa un sesto delle esportazioni totali di idrocarburi delle monarchie sunnite. Nel 2020, la Cina ha inoltre sostituito l'Ue come principale partner commerciale dei Paesi del Golfo. I crescenti legami tra Cina e Golfo non sono legati solo alla sicurezza delle forniture di petrolio. Durante una visita del principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman in Cina nel febbraio 2019, sono stati firmati diversi accordi bilaterali, tra cui un accordo da 10 miliardi di dollari per stabilire un complesso di raffinazione e petrolchimico in Cina. Parallelamente a questa visita, si è tenuto a Riad un forum di investimento saudita-cinese, in cui sono stati firmati 35 accordi per un valore di oltre 28 miliardi di dollari. Nel 2019 si è registrato un aumento del 100 per cento del volume degli investimenti cinesi in Arabia Saudita. Sul piano finanziario, i Paesi del Golfo, che possiedono alcuni dei fondi di investimento più grandi del mondo, stanno svolgendo un ruolo di primo piano per sostenere i sistemi finanziari internazionali della Cina. I Paesi del Golfo figurano tra i membri fondatori della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib) e hanno consentito alla Cina di aumentare la sua posizione finanziaria nella regione attraverso le banche cinesi. (segue) (Res)