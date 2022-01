Cina-Golfo: visita ministri Esteri Ccg mira a sbloccare già nel 2022 accordo libero scambio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Cina e Paesi del Golfo ha comunque consentito alle monarchie sunnite di restare i principali alleati degli Stati Uniti a livello regionale. Infatti, per decenni i Paesi del Golfo hanno guardato alla Cina come a un partner economico e agli Stati Uniti come a un partner politico e di sicurezza. Arabia Saudita e Stati Uniti hanno un rapporto in termini di cooperazione nel campo della difesa che risale alla seconda guerra mondiale, mentre l’Oman vanta un accordo con Washington di accesso alle strutture militari che risale al 1980. Lo stesso vale per gli altri quattro Paesi del Golfo – Bahrein, Emirati, Kuwait e Qatar – che hanno accordi di cooperazione nel campo della difesa con gli Stati Uniti dagli anni '90. Nonostante le preoccupazioni per un vacillante impegno degli Stati Uniti nella regione, Washington resta il più importante partner extraregionale per le monarchie sunnite. Secondo gli analisti, una cooperazione di altra natura con la Cina guarderebbe più al breve che al medio lungo termine e una collaborazione di natura prettamente economica e industriale. (segue) (Res)