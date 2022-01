Italia-Bielorussia: sottosegretario Della Vedova incontra viceministro Esteri Aleinik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Più volte nella mia attività ho avuto modo di apprezzare quanto sia prezioso il contributo di Nova al mondo dell’informazione" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova ha incontrato oggi alla Farnesina il viceministro degli Esteri della Bielorussia, Sergej Aleinik. Il sottosegretario ha stigmatizzato l'inaccettabile situazione interna al Paese sotto il profilo della tutela dei diritti umani e dello stato di diritto, ricordando i propri incontri con gli esponenti dell'opposizione in esilio. Ha inoltre espresso sostegno alle legittime aspirazioni democratiche del popolo bielorusso, auspicando il raggiungimento di una soluzione alla crisi fondata su un dialogo politico credibile e inclusivo interno al Paese. Della Vedova ha inoltre condannato la strumentalizzazione dei migranti al confine con l'Unione europea, riconoscendo che alcuni recenti segnali di apertura pervenuti dalle autorità di Minsk hanno consentito un allentamento delle tensioni. Il sottosegretario ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza di salvaguardare, anche in questo difficile contesto, la dimensione umanitaria dei rapporti bilaterali, con particolare riferimento alla tempestiva ripresa dei soggiorni terapeutici, nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie, e del programma di adozioni internazionali. (Res)