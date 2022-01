Ecuador: Banca mondiale, crescita Pil nel 2022 al 3,1 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale precisa che in un momento in cui i governi di molte economie in via di sviluppo non hanno lo spazio politico per sostenere le proprie economie, i nuovi focolai di Covid-19, i persistenti colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento e le pressioni inflazionistiche e le elevate vulnerabilità finanziarie in vaste aree del mondo potrebbero aumentare il rischio di contrazioni. "L'economia mondiale sta affrontando simultaneamente il Covid-19, l'inflazione e l'incertezza politica, con la spesa pubblica e le politiche monetarie che si sono inoltrati in territori inesplorati. Le crescenti disuguaglianze e le sfide alla sicurezza sono particolarmente dannose per i Paesi in via di sviluppo", ha affermato il presidente del Gruppo della Banca mondiale David Malpass. "Mettere più Paesi su un percorso di crescita favorevole richiede un'azione internazionale concertata e una serie completa di risposte politiche nazionali", ha aggiunto. (Nys)