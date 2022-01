Repubblica Ceca: Covid, manifestanti si spogliano in piazza a Praga contro l’obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti a Praga si sono spogliati fino alla vita sfidando le intemperie per ricordare al ministro della Sanità, Vlastimil Valek, la promessa di modificare l’introduzione dell’obbligo vaccinale anti Covid. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ctk”. Il governo guidato dal premier Petr Fiala ha promesso di modificare la decisione del suo predecessore, Andrej Babis, di introdurre a partire da marzo un obbligo di vaccinazione per gli ultrasessantenni e per alcune categorie professionali. Circa 500 persone si sono radunate a Malostranske Namesti per esigere dall’esecutivo la soddisfazione di questa promessa. (Vap)