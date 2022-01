Germania: Covid, SpD presenterà proposta per legge su vaccino obbligatorio a fine gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) presenterà al Bundestag, a fine gennaio, i punti chiave di una proposta di legge per l'introduzione in Germania dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. È quanto dichiarato dal capogruppo della SpD al parlamento federale, Rolf Muetzenich. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'iniziativa dei socialdemocratici dovrebbe servire da base per una proposta in materia presentata con altri gruppi del Bundestag. Per Muetznenich, l'assemblea non dovrebbe poi concedersi più di due mesi per assumere una decisione. “Lo faremo a marzo, chiaro”, ha dichiarato il capogruppo della SpD al Bundestag. (Geb)