Imprese: UniCredit, collocati due bond Senior Preferred per 1,75 miliardi

- UniCredit colloca con successo due emissioni Senior Preferred per un valore complessivo di 1,75 miliardi di euro UniCredit Spa (rating emittente Baa1/Bbb/Bbb) ha lanciato oggi un titolo Senior Preferred con scadenza 6 anni richiamabile dopo 5 anni per un importo di 1,25 miliardi di Euro e un titolo Senior Preferred con scadenza a 10 anni per 500 milioni di euro. Le emissioni - si legge in una nota di UniCredit - sono parte del Funding Plan per il 2022 confermando ulteriormente la capacità di UniCredit di accedere ai mercato in formati differenti. Le due tranche avranno i seguenti termini: per i bond con scadenza a 6 anni richiamabili dopo 5 anni, una cedola fissa del 0,925 per cento pagata annualmente, con un prezzo di emissione pari a 99,844 per cento, equivalente a uno spread di 85 punti base rispetto al tasso swap a 5 anni. L'obbligazione prevede la possibilità di una sola call opzionale da parte dell’emittente al quinto anno, al fine di massimizzare l'efficienza dal punto di vista regolamentare. Dopo 5 anni, se l’obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 85 punti base; per i bond a tasso fisso a 10 anni, una cedola pari a 1,625 per cento pagata annualmente, con un prezzo di emissione pari a 99,808 per cento, equivalente a uno spread di 125 punti base rispetto al tasso swap di pari durata. La transazione ha riscontrato una domanda per oltre 2,5 miliardi di Euro con quasi 200 ordini da parte di investitori istituzionali. (segue) (Com)