Roma: si costituisce la commissione speciale Expo 2030 in Campidoglio (3)

22 luglio 2021

- Entro la metà del 2022 Roma, insieme alle altre concorrenti, dovrà presentare al Bie, Bureau international des expositions, il progetto definitivo sul quale è a lavoro il Comitato promotore Expo 2030, presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo. La commissione costituita oggi affiancherà il lavoro del Comitato nazionale affinchè l'Assemblea capitolina possa "coordinare progetti e obiettivi, per monitorare la loro realizzazione", ha spiegato la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio. Per garantire lo sviluppo della progettualità Palazzo Senatorio metterà a bilancio un primo stanziamento da 15 milioni di euro. I benefici economici, diretti e indiretti di Expo 2030 sulla Capitale e sull'Italia, secondo uno studio condotto dall'università Luiss su richiesta del Campidoglio negli anni scorsi, "sono stimabili in 45 miliardi di euro - ha aggiunto Baglio -, 24 miliardi di nuove entrate prodotte dai flussi turistici e dalla maggior domanda per le attività ricettive; 2,5 miliardi dalla vendita dei titoli d'ingresso; 7,3 miliardi gli incrementi fiscali stimati. L'indotto generato sarà di oltre 11 miliardi". (segue) (Rer)