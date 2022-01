Roma: si costituisce la commissione speciale Expo 2030 in Campidoglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo nodo che la commissione speciale capitolina dovrà affrontare, nei prossimi giorni, è l'individuazione dell'area destinata a ospitare la manifestazione. La giunta precedente, guidata da Raggi, aveva indicato uno spazio nella cosidetta Tiburtina Valley, tuttavia in questi mesi, a seguito del rinnovo dell'amministrazione in carica, sono emerse anche altre ipotesi: Pietralata e Tor Vergata. Nel primo caso la proposta potrebbe essere quella di recupare lo Sdo, Sistema direzionale orientale: un progetto urbanistico che negli anni sessanta del secolo scorso avrebbe dovuto costruire un centro direzionale nella zona di Pietralata, ma che non è mai stato realizzato. Nel secondo caso la rigenerazione riguarderebbe, invece, il complesso in cui sorgono le Vele di Calatrava e che nei primi anni del nuovo secolo avrebbe dovuto ospitare una Città dello sport in vista dei campionati mondiali di nuoto del 2009. Anche in questo caso la costruzione non è mai stata ultimata e da marzo scorso la proprietà della struttura è stata trasferita dall'università Tor Vergata all'Agenzia del demanio, al fine di favorirne il recupero. (segue) (Rer)