Panama: Banca mondiale, crescita del 7,8 per cento del 2022

- Panama registrerà una crescita del 7,8 per cento del 2022 e del 5 per cento nel 2023. È quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato oggi dalla Banca mondiale (Bm). La crescita sostenuta del 2022, si legge, sarà sostenuta dagli investimenti pubblici nell’infrastruttura dei trasporti. Secondo le stime della Bm il Paese dell'America centrale chiuderà il 2021 con una crescita del 9,9 per cento. (segue) (Nys)