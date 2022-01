Francia: Covid, record di 350mila casi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo record di contagi da coronavirus in Francia, con 350 mila nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministro della Salute Olivier Veran, intervenendo all'Assemblea nazionale di Parigi. "Non abbiamo mai osservato cifre simili dall'inizio della crisi sanitaria", ha detto Veran, anticipando il bollettino quotidiano che verrà diffuso in serata dalle autorità sanitarie. Anche il sistema sanitario è messo a dura prova. Ci sono 22 mila pazienti ricoverati per Covid, 3.900 in condizioni critiche e di rianimazione in un periodo segnato anche dall'influenza e dal seguito della bronchiolite che è stata particolarmente forte quest'anno", ha aggiunto Veran. (Frp)