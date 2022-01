Bolivia: Banca mondiale mantiene proiezioni di crescita nel 2022 al 3,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha mantenuto invariate le proiezioni di crescita del prodotto interno lordo della Bolivia per il 2022, stimate al 3,5 per cento, mentre per il 2023 la proiezione è del +2,7 per cento. È quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato oggi dalla Banca mondiale (Bm). Più in generale, dopo il potente rimbalzo stimato per la fine del 2021, con un 6,7 per cento di crescita del prodotto interno lordo (pil), l'economia di America Latina e Caraibi si prepara a rallentare la sua corsa, scendendo al possibile incremento del 2,6 per cento nel 2022. Nell'anno appena concluso, fa sapere la Bm, la regione ha potuto sfruttare le "favorevoli condizioni esterne" e, "nella seconda metà dell'anno, i rapidi progressi della vaccinazione contro il Covid-19". Nel 2022 e 2023 - anno in cui si prevede un riassestamento al rialzo, fino al 2,7 per cento - l'economia latinoamericana farà i conti con "un lento miglioramento del mercato del lavoro, una politica macroeconomica più rigorosa, una domanda esterna più debole e una decelerazione nel ritmo di crescita del prezzo delle materie prime". (segue) (Nys)