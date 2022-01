Lombardia: Carretta (Azione), maggioranza ha condizionato l'elezione del delegato delle minoranze, accordo con i 5 Stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Azione Niccolò Carretta definisce quanto accaduto oggi in Consiglio regionale in seguito alla votazione di questa mattina per la nomina dei tre grandi elettori per l'elezione del Presidente della Repubblica una "brutta pagina". "La maggioranza, a causa dei continui litigi interni, condiziona in modo decisivo l'elezione del delegato delle minoranze con un atto di profonda mancanza di rispetto istituzionale", sottolinea Carretta.Il consigliere di Azione si appella poi ai pentastellati: "Chiedo ai 5 Stelle, da sempre teoricamente dalla parte della trasparenza, che accordo ci sia stato con una parte significativa della maggioranza e se a questo punto dobbiamo considerare in arrivo dalla Lombardia ben tre voti per Berlusconi o per la Moratti viste anche le indiscrezioni uscite su suoi contatti con Conte". "Ho sostenuto il candidato del Pd, che ora spero abbia aperto gli occhi definitivamente su chi siano i compagni di viaggio affidabili e chi no. Una nuova proposta politica per la Lombardia deve partire anche da presupposti di chiarezza e fiducia", conclude Carretta. (Com)