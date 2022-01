Ue-Italia: viceministra Economia Castelli a colloquio con commissario Ue al Lavoro Schmit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, ha parlato questo pomeriggio in videoconferenza con il Commissario europeo per il lavoro e gli affari sociali, Nicolas Schmit. Lo si legge in una nota. Al centro dell'incontro l'Action Plan for the Social Economy della Commissione Europea e le iniziative intraprese dal governo italiano in materia di economia sociale, con particolare riferimento alle norme contenute nella legge di bilancio e alla realizzazione del conto satellite. La viceministra e il commissario Ue hanno condiviso la necessità di arrivare rapidamente all'individuazione di soluzioni finanziarie strutturali che consentano lo sviluppo delle realtà operanti, imprese ed organizzazioni, nell'ambito dell'economia sociale, oltre che avviare una riflessione sul tema della fiscalità, incoraggiando anche gli Stati membri a riconoscere il ruolo strategico che questo settore ha per la società. (Res)