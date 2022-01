I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: Fernandez su negoziato con Fmi, "ci vogliono imporre un programma" - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha affermato che il Fondo monetario internazionale (Fmi) vuole "imporre" al suo Paese un programma economico recessivo sul quale non c'è accordo. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata all'emittente "Am750", ribadendo che l'obiettivo del suo governo è quello di proseguire i colloqui alla ricerca di "un accordo solido che convenga all'Argentina" per la restituzione dei 45 miliardi di dollari concessi dall'istituzione multilaterale nel 2018 con un credito di tipo Stand By (Sba). I tempi, tuttavia, sono ristretti e già a marzo l'Argentina si ritrova ad affrontare una nuova scadenza di quasi 3 miliardi di dollari senza poter contare su riserve sufficienti. "La vera discussione è se il nuovo programma permetterà all'Argentina di continuare a crescere per pagare il debito o se si vuole ripetere la vecchia ricetta recessiva di tagli alla spesa", ha aggiunto il presidente. (segue) (Res)