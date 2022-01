I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: fonti stampa, vicepresidente Choquehuanca positivo al Covid - Il vicepresidente della Bolivia, David Choquehuanca, è risultato positivo per la terza volta al nuovo coronavirus a una settimana dalla prima dose del vaccino anti-Covid. Lo hanno confermato fonti del governo al quotidiano "La Razon" precisando che il vicepresidente si trova in buone condizioni e sta rispettando l'isolamento. Prima di vaccinarsi Choquehuanca aveva a lungo rivendicato la preferenza per la medicina "tradizionale", una posizione che aveva suscitato forti difficoltà all'interno dello stesso governo. "Voglio dire in questo momento che dobbiamo proteggere il nostro popolo con le due medicine, la farmacologica e la naturale, ancestrale e tradizionale", aveva detto Choquenhuanca durante la somministrazione del vaccino Sinopharm, di produzione cinese. (Res)