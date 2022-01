Sassoli: De Petris (Leu), costruzione Europa la causa della sua vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- Sentimenti di "dolore smarrimento e quasi di rabbia" alla morte di David Sassoli sono stati espressi nell'Aula del Senato dalla capogruppo del gruppo Misto, Loredana De Petris. "Aveva una causa in cui credeva appassionatamente: la costruzione dell'Europa e quella causa è diventata in qualche modo la sua vita", ha aggiunto per poi rimarcare che l'europeismo di Sassoli "non si traduceva in cecità", ma nell'impegno "costante nel superare" alcuni dei limiti dell'Ue. "Ha sempre cercato di rendere il Parlamento il cuore della nuova Europa", ha concluso De Petris. (Rin)