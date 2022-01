Perù: Banca mondiale, crescita rallenterà al 3,2 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica in Perù rallenterà al 3,2 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023, dopo avere avere chiuso il 2021 al 13,2 per cento. È quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato oggi dalla Banca mondiale. In Perù, si legge, il deterioramento della fiducia delle imprese in un contesto di elevata incertezza politica, insieme al recente ripristino delle regole fiscali, dovrebbe sostenere un rallentamento della crescita. Le condizioni economiche esterne, inoltre, diventeranno meno favorevoli, a causa di una crescita più lenta in Cina, la principale destinazione dell’export per il Perù, e di un calo dei prezzi del rame. (segue) (Nys)