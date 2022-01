Perù: Banca mondiale, crescita rallenterà al 3,2 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il potente rimbalzo stimato per la fine del 2021, con un 6,7 per cento di crescita del prodotto interno lordo (pil), l'economia di America Latina e Caraibi si prepara a rallentare la sua corsa, scendendo al possibile incremento del 2,6 per cento nel 2022. Secondo la Bm tali fattori mettono in pericolo la ripresa nei Paesi emergenti e nelle economie in via di sviluppo, tra cui il Brasile. Nell'anno appena concluso, fa sapere la Bm, la regione ha potuto sfruttare le "favorevoli condizioni esterne" e, "nella seconda metà dell'anno, i rapidi progressi della vaccinazione contro il Covid-19". (segue) (Nys)