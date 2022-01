Yemen: coalizione militare a guida saudita annuncia inizio nuova operazione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turki al Maliki, il portavoce della coalizione militare a guida saudita che dal 2015 sostiene il governo yemenita internazionalmente riconosciuto nella guerra contro i ribelli sciiti filo-iraniani Houthi, ha annunciato l'inizio di una nuova operazione, sottolineando che si tratta di un'azione umanitaria e non militare. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita "Al Arabiya". Da quanto emerso, l'"Operazione felice libertà dello Yemen" (Operation happy freedom of Yemen), si occuperà di portare assistenza medica e alimentare alla popolazione della provincia di Shabwa, ufficialmente liberata dalle forze Houthi ieri, così come di ricostruire casa e infrastrutture distrutte dagli scontri armati. Durante l'annuncio, Al Maliki ha sottolineato come "se uniti, gli yemeniti possono respingere i ribelli e liberare il loro Paese dalla violenza e dall'ingiustizia". (Res)