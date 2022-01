Ciad: portavoce ribelli Fact, "Sahel invenzione geopolitica" per servire interessi francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento del Ciad nelle dinamiche politiche ed economiche dei Paesi del Shale è uno "stratagemma" pensato per servire gli interessi internazionali, in particolare francesi. Ne è convinto il portavoce del Fronte per l’alternanza e la concordia del Ciad (Fact), Kingabé Ogouzeimi De Tapol, che in un’intervista telefonica ad “Agenzia Nova” ha definito “incomprensibile” l’inserimento del Ciad nel blocco dei Paesi del G5 Sahel (con Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritania), coalizione regionale guidata dalla Francia e che ha come importante braccio militare l’operazione anti-jihadista Barkhane. “Il Sahel è un’invenzione geopolitica”, sostiene il portavoce Fact, parlando dalla Svizzera. “Non ha nessun senso collegare il Ciad, un Paese che appartiene al blocco dei Paesi dell’Africa centrale ad altri, come il Niger, che aderiscono alla Comunità economica del Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao)”. Se lo si è fatto, prosegue, è stato “per servire interessi superiori a quelli del Ciad”, non ultimi quelli legati alla necessaria riorganizzazione militare nella regione dopo l’annuncio della riduzione degli effettivi francesi Barkhane, che entro il 2023 passeranno dagli attuali 5 mila a circa 2.500 unità. (segue) (Res)