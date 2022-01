Ciad: portavoce ribelli Fact, "Sahel invenzione geopolitica" per servire interessi francesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni i militari ciadiani - storicamente i più presenti negli effettivi africani prima, nelle missioni internazionali anti-Daesh poi - sono stati inviati “in Ruanda, Congo, Togo: ci sfruttano per il nostro ruolo militare”, ha proseguito il portavoce Fact, per il quale negli anni “ogni volta che la Francia ha avuto bisogno di risolvere un problema sono stati inviati militari ciadiani”. Un compito, ammette De Tapol, che sarebbe “accettabile se rispondesse a reali interessi ciadiani”, ma non in situazioni come quella attuale in cui “il Sahel viene usato (da forze internazionali) per raggiungere altri Paesi”. Il portavoce ha fatto riferimento al recente invio di un ulteriore contingente ciadiano di 1.200 uomini nella regione saheliana, in rafforzamento al sostegno precedentemente accordato alla Francia, ma anche alla "volontaria esclusione" di organismi di riferimento come l’Unione africana e la Cedeao dal processo di transizione politica in corso in Ciad, nell'intento di ridefinire equilibri più ampi. Considerazioni avallate, osserva il portavoce, anche dalla coincidenza del viaggio ufficiale di Deby in Qatar con quella del ministro degli Affari esteri francese, Jean-Yves Le Drian, mentre N'Djamena si prepara - proprio nel 2022 - a ricoprire il ruolo di presidenza ad interim della stessa coalizione G5 Sahel. (Res)