Francia: a Parigi sorgerà un centro per le vignette satiriche

- Tra due o tre anni a Parigi aprirà un istituto dedicato alle vignette satiriche. Lo ha reso noto l'Eliseo, ricordando che si tratta di una promessa fatta dal presidente Emmanuel Macron nel 2020. La notizia verrà ufficializzata questo pomeriggio durante gli auguri di inizio anno che il capo dello Stato farà ai giornalisti. "Siamo un Paese in cui la libertà di criticare va insieme alla libertà di esprimersi, in cui anche la libertà di blasfemia è protetta e ci ci tengo profondamente affinché sia mantenuta e preservata", ha detto Macron due anni fa proprio in occasione degli auguri ai giornalisti. Il centro sarà chiamato "Casa dei disegni di stampa" e sarà situato nei pressi della cattedrale di Notre Dame.(Frp)