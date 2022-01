Mena: rapporto Banca mondiale, economia regionale crescerà del 4,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe registrare una crescita del 4,4 per cento nel 2022, per poi calare al 3,4 per cento nel 2023. È quanto dal rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato oggi dalla Banca mondiale. Nel rapporto, la Banca mondiale ha rivisto al rialzo le previsioni rispetto al rapporto dello scorso giugno 2021. Come sottolinea il rapporto, la regione Mena ha assistito a una decisa ripresa nella seconda metà del 2021, riportando la produzione al livello pre-pandemia in alcune economie. La performance economica è stata diseguale in tutta la regione a causa delle differenze di gravità ed effetti della pandemia. In Arabia Saudita, l'espansione della produzione petrolifera è stata accompagnata da una ripresa nel settore non petrolifero resa possibile dalla rapida somministrazione dei vaccini anti Covid-19. La pandemia ha avuto un impatto relativamente limitato sul settore dei servizi in Iran con un aumento della produzione petrolifera e industriale. In Egitto, l'economia egiziana è cresciuta a un ritmo più rapido del previsto nell'anno fiscale 2020/21, beneficiando di una solida crescita della domanda di consumo, rimesse crescenti e inflazione contenuta rispetto al passato. In Tunisia, un'accelerazione dei casi di Covid-19 a metà del 2021, accompagnata da maggiori restrizioni alla mobilità e incertezza politica ha invece ostacolato la crescita. Secondo la Banca mondiale, l'inflazione al consumo nella regione rimane al di sotto della sua media di lungo periodo, ad eccezione del Libano e dell'Iran. (segue) (Nys)