Mena: rapporto Banca mondiale, economia regionale crescerà del 4,4 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Paesi petroliferi, la Banca mondiale prevede che nel 2022 l’Arabia Saudita registrerà un forte aumento della produzione e delle esportazioni, mentre l’economia non petrolifera dovrebbe trarne vantaggio dagli alti tassi di vaccinazione e dall'accelerazione degli investimenti. In Iraq, l’economia dovrebbe crescere del 7,3 per cento nel 2022 trainata dalla crescita del settore petrolifero. Per l’Iran, la Banca mondiale ha rivisto al rialzo le prospettive di crescita al 2,4 per cento a seguito di una graduale ripresa del settore petrolifero e dall’allentamento delle restrizioni legate al contenimento della pandemia. (segue) (Nys)