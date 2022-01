Mena: rapporto Banca mondiale, economia regionale crescerà del 4,4 per cento nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i principali Paesi non petroliferi, l’Egitto dovrebbe assistere a una crescita economica del 5,5 per cento nell'anno fiscale che terminerà a giugno 2022 grazie al miglioramento della domanda esterna, un'espansione dei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'estrazione del gas, e il graduale miglioramento del turismo. In Marocco, invece, l'economia dovrebbe crescere del 3,2 per cento nel 2022, a un ritmo più lento rispetto a quanto previsto nel giugno 2021, a causa di un rallentamento della produzione agricola. Nel rapporto, la Banca mondiale precisa che pesano sull’attendibilità delle previsioni l’insorgere di nuovi focolai di Covid-19, disordini sociali, aumento del debito estero e persistenti conflitti regionali. In particolare la rapida diffusione della variante Omicron a livello globale potrebbe minare la domanda di petrolio e portare ad un calo dei prezzi del greggio. Altro fattore di rischio è rappresentato dai possibili e imprevedibili disastri naturali amplificati dai cambiamenti climatici. (Nys)