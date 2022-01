Sassoli: Crippa (M5s), uomo perbene, ha rappresentato al meglio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un uomo perbene che ha rappresentato al meglio il nostro Paese all'interno delle istituzioni. Bravo giornalista, politico gentile e pacato, è stato il secondo presidente italiano di quella che amava definire 'la casa della democrazia europea' e che tra le istituzioni dell'Unione è la più democratica, in quanto viene eletta direttamente dai cittadini". Lo ha segnalato il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, nel suo intervento in occasione della cerimonia di commemorazione nell’Aula di Montecitorio in onore del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, deceduto nella notte all’età di 65 anni. (Rin)